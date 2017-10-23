54. Uluslararası Antalya Film Festivali

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ANTALYA (AA) - 54'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali'nin yarışma filmlerinden "Anne"nin galası gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festival kapsamında Cam Piramit Açıkhava Sineması'nda, senaryo ve yönetmenliğini Ana Urushadze'nin üstlendiği "Anne" filminin gösterimi yapıldı.

Gösterimi geç saatlerde ve serin havada gerçekleştirilmesine rağmen Gürcistan yapımı filmi çok sayıda sinemasever izledi.

Filmi izleyen dizi ve sinema oyuncusu Wilma Elles, sinemaseverlerden ilgi gördü.

Yönetmen Ana Urushadze, izleyenlere teşekkür ederek, filmin galasını yapmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

54'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali Jüri Başkanı Elia Suleiman da açıkhava sinemasının film izlemek için çok güzel bir yer olduğunu vurgulayarak, "Geldiğiniz için çok mutluyuz. Umarım filmi seversiniz. Yarın da bu filmin soru ve cevap bölümü gerçekleşecek." diye konuştu.

- Filmin konusu

50 yaşındaki ev hanımı Manana, yazarlık tutkusunu ailesiyle ilgilenmek için yıllarca baskı altında tutmuştur. Artık bir seçim yapmak zorundadır. Tutkusunun peşinden koşmayı tercih ederek yazarlığın en derinlerine dalar. Gürcü yönetmen Urushadze, bu ilk filminde baskılanan tutkuları sanat ve aile ilişkisiyle beraber ele alarak, insanın içinde bulunduğu ikilemlere çarpıcı bir bakış açısıyla yaklaşıyor.