İşçileri taşıyan kamyonet kaza yaptı: 2 ölü, 2 yaralı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde karayolları işçilerini taşıyan kamyonetin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

D-300 karayolunun Karşıyaka Mahallesi çıkışında sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 34 RY 1373 plakalı karayolları işçilerini taşıyan kamyonet, yoldan çıkıp menfeze çarptı.

Ensari Sefer (36) ve Hüsamettin Ovit (27) kaza yerinde hayatını kaybederken, kamyonette bulunan Veysi Öktelik ve kimliği henüz belirlenemeyen bir işçi ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Beydağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Sefer ve Ovit'in cenazeleri ise otopsi için Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



