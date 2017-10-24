Bilecik'te 500 ton toz biber alıcısını bekliyor

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde farklı tadıyla tüketicilerden talep gören biberler, hasadın ardından kurutulup öğütüldü ve satışa hazır hale getirildi.

Fidesi mart ayında yetiştirilen ve mayısta dikimi gerçekleştirilen kırmızı biberin eylülde başlayan hasadı, hava şartlarına göre kasım sonuna kadar sürüyor.

Hasat edildikten sonra arazide bir süre kurutulan biber, daha sonra özel yapılmış toprak fırınlara alınıyor. Burada yaklaşık bir ay süren kurutma işlemine tabi tutulan biberler, ardından değirmende veya öğütme makinelerinde toz haline getiriliyor.

Ekiminden öğütülmesine kadar herhangi bir katkı maddesi kullanılmayan biberin büyük çoğunluğu Marmara Bölgesi'ne pazarlanıyor.

Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke çapında tadı bilinen toz biberin ilçede yılda 500 ton üretildiğini söyledi.

Ünver, özellikle Osmaneli'nin Büyükyenice köyündeki kırmızı toz biberin ülke genelinde bilindiğini ve rağbet gördüğünü anlatarak, "Ürünlerimiz özellikle köfte ve sucukta tercih ediliyor. Çok farklı bir tadı vardır. Yemeklerde ağızlarda bıraktığı tat unutulmaz." dedi.

- "Kooperatif olarak tüccarları davet ediyoruz"

Kırmızı toz biberi özellikle İzmir ve Eskişehir'e sattıklarını aktaran Ünver, "Kooperatif olarak tüccarları davet ediyoruz, gerekirse biz ayaklarına gidiyoruz. İlçemizde uzun zahmetler sonucu üretilen 500 ton kırmızı toz biber, alıcısını bekliyor. Üreticimiz her şarta rağmen umudunu yitirmiyor." diye konuştu.

Baba mesleği çiftçiliği 20 yaşından bu yana sürdürdüğünü dile getiren 50 yaşındaki Recep Şen ise kırmızı toz biber üretiminin çok meşakkatli bir iş olduğunu vurguladı.

Şen, "Gübresi, gazı, suyu, bakımı kolay değil. Şu anda son aşamadan geçirdik. Kurutup değirmenden geçirerek öğütüyoruz. Her şeyimiz hazır, pazarlama durumuna geldi ürünümüz. Alıcıları bekliyoruz. 10 kilogram yaş biberden 1 kilogram toz çıkıyor. Piyasada kilogram değeri 9-10 lira. Sevdiğimiz iş artık bize zor gelmeye başlıyor. Ekmek parası yapmak zorundayız, çocuklarımızı bu konuda yetiştirmedik." ifadelerini kullandı.