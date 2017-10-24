Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GTO'dan "Lojistik Köy" projesi

24 Ekim 2017 Salı, 09:38

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Beyhan Hıdıroğu, hayata geçirecekleri "Lojistik Köy" projesiyle kentin, bölgenin lojistik merkezi konumuna yükseleceğini ve üretilen ürünlerin demiryolu bağlantısıyla hızlı bir şekilde Mersin Limanı'na ulaşacağını belirtti.

Hıdıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lojistik Köy projesinin fizibilite çalışmalarının tamamlandığını belirterek, kentteki depolama sorununun ortadan kalkacağını söyledi.

Projenin 150 milyon avro bütçesinin olduğunu aktaran Hıdıroğlu, şunları kaydetti:

"Gaziantep 2,5 milyon nüfuslu bir şehir. Bölgenin ticaret merkezi ve depolama alanlarının olması gerekiyor. Üretim yaptığımız organize sanayinin yüzde 25'inde depolama yapıyoruz. Depolama alanı olmadığı için bir tarafta üretim bir tarafta depolama yapılıyor. Üretim alanı kadar da depolama alanına ihtiyacımız var. Sanayi ve ticaret şehrinde acilen depolama alanlarına ihtiyacımız var. Hayata geçireceğimiz bu projeyle bölge lojistik merkezi konumuna yükselecek. Demiryolu bağlantısıyla da ürünler ucuz bir maliyetle hızlı bir şekilde Mersin Limanı'na ulaşacak. Bu bizim kabiliyetimizi artıracak. Lojistik Köy projemiz 3,5 milyon metrekare alanda İki etapta yapılacak. Birinci etapta 100 ikinci etapta 50 depo olacak."

İLGİLİ HABERLER
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
YEREL

GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Bab'a eğitim desteği
YEREL

BAB'A EĞİTİM DESTEĞİ
Gaziantep'te Suriyeli iş adamının parasının gasbedilmesi
YEREL

GAZİANTEP'TE SURİYELİ İŞ ADAMININ PARASININ GASBEDİLMESİ
&quot;Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi&quot;
YEREL

"ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ"
Gaziantepspor zor dönemden geçiyor
YEREL

GAZİANTEPSPOR ZOR DÖNEMDEN GEÇİYOR
&quot;Şampiyonlar Ligi'nde iddialıyız&quot;
YEREL

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İDDİALIYIZ"
&quot;Puan kayıplarını telafi etmeliyiz&quot;
YEREL

"PUAN KAYIPLARINI TELAFİ ETMELİYİZ"
Uyuşturucuyu baklava kutusuna saklamışlar
YEREL

UYUŞTURUCUYU BAKLAVA KUTUSUNA SAKLAMIŞLAR
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI

Tamire gönderilen otomobili gasbedip parçalamışlar
YEREL

TAMİRE GÖNDERİLEN OTOMOBİLİ GASBEDİP PARÇALAMIŞLAR