GTO'dan "Lojistik Köy" projesi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Beyhan Hıdıroğu, hayata geçirecekleri "Lojistik Köy" projesiyle kentin, bölgenin lojistik merkezi konumuna yükseleceğini ve üretilen ürünlerin demiryolu bağlantısıyla hızlı bir şekilde Mersin Limanı'na ulaşacağını belirtti.

Hıdıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lojistik Köy projesinin fizibilite çalışmalarının tamamlandığını belirterek, kentteki depolama sorununun ortadan kalkacağını söyledi.

Projenin 150 milyon avro bütçesinin olduğunu aktaran Hıdıroğlu, şunları kaydetti:

"Gaziantep 2,5 milyon nüfuslu bir şehir. Bölgenin ticaret merkezi ve depolama alanlarının olması gerekiyor. Üretim yaptığımız organize sanayinin yüzde 25'inde depolama yapıyoruz. Depolama alanı olmadığı için bir tarafta üretim bir tarafta depolama yapılıyor. Üretim alanı kadar da depolama alanına ihtiyacımız var. Sanayi ve ticaret şehrinde acilen depolama alanlarına ihtiyacımız var. Hayata geçireceğimiz bu projeyle bölge lojistik merkezi konumuna yükselecek. Demiryolu bağlantısıyla da ürünler ucuz bir maliyetle hızlı bir şekilde Mersin Limanı'na ulaşacak. Bu bizim kabiliyetimizi artıracak. Lojistik Köy projemiz 3,5 milyon metrekare alanda İki etapta yapılacak. Birinci etapta 100 ikinci etapta 50 depo olacak."