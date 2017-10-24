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Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu

24 Ekim 2017 Salı, 09:40
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 kişi yakalandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen dört şüpheliyi tespit etti.

Ekipler, belirlenen adreslere Özel Harekat polislerinin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bir evde yapılan aramada şüpheli, ekiplere "Bende madde bulamazsınız, bana bulaşık deterjanı alır mısınız?" dedi. Narkotik dedektör köpeği "Thor" tarafından şüphelinin evinin kömürlüğünde çuval içerisine saklanmış bilgisayar çantasında 4 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheli, maddenin bulunmasının ardından "Ağabey ben eskiden içiyordum, demek ki çantada kalmış." diyerek kendisini savunmaya çalıştı.

Şüpheliler Kırklareli Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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