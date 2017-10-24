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Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu

24 Ekim 2017 Salı, 09:53

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen 19 şüpheliye yönelik Kayseri, Ankara ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli emniyete getirildi.

Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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