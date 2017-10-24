Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

FETÖ şüphelisi eski savcı ve hakim çifte hapis istemi

24 Ekim 2017 Salı, 10:21

ADANA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yargı mensuplarına yönelik soruşturması kapsamında, eski savcı ve eski hakim eşi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilip tutuklanan eski İskenderun cumhuriyet savcısı İ.O. (39) ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan hakim eşi E.S.O. (36) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Çift için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Şüphelilerin ByLock programını aktif olarak kullandıklarının tespit edildiği aktarılan iddianamede, sanıklarla ilgili verilen ifadeler de yer aldı.

Başka bir soruşturmanın şüphelisi olan C.U, üniversite döneminde kaldığı cemaat evlerinden sanık eski savcı İ.O'yu tanıdığını belirtti.

"Hukuk bölgesi" olarak adlandırılan yerde cemaat mensubu öğrencilerle ilgilenen ilk "abinin" M.K. olduğunu anlatan C.U, "M.K. okuldan mezun olduktan sonra onun yerine İ.O. geldi. Zira ben derslerim kötüye gidince son iki yılda cemaat evinden ayrılıp bir arkadaşımla ayrı bir ev tutmuştum, fakülteyi de altı yılda bitirdim." dedi.

M.Ö. de eski savcı ve eşini cemaat evinde gördüğünü anlattı.

Eski savcı İ.O. ve eşi E.S.O. ise savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

İLGİLİ HABERLER
&quot;Seri&quot; bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
YEREL

"SERİ" BİSİKLET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA
Evin damından düşen çocuk yaralandı
YEREL

EVİN DAMINDAN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI
&quot;Yolu açmazsanız burayı uçaklarla bombalatırım&quot;
YEREL

"YOLU AÇMAZSANIZ BURAYI UÇAKLARLA BOMBALATIRIM"

Patenci gencin trafikte tehlikeli yolculuğu
YEREL

PATENCİ GENCİN TRAFİKTE TEHLİKELİ YOLCULUĞU
İlkokulda senfoni konseri
YEREL

İLKOKULDA SENFONİ KONSERİ

Adana'da polis şüpheli kovalamacası
YEREL

ADANA'DA POLİS ŞÜPHELİ KOVALAMACASI
Adana'daki cinayet
YEREL

ADANA'DAKİ CİNAYET
Adana'da okul bahçesinde molotofkokteyli bulundu
YEREL

ADANA'DA OKUL BAHÇESİNDE MOLOTOFKOKTEYLİ BULUNDU
Adana Ticaret Borsası
YEREL

ADANA TİCARET BORSASI

Adana'da sulama kanalında tabanca bulundu
YEREL

ADANA'DA SULAMA KANALINDA TABANCA BULUNDU

Eski savcı ve hakim çifte FETÖ/PDY davası
YEREL

ESKİ SAVCI VE HAKİM ÇİFTE FETÖ/PDY DAVASI