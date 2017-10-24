FETÖ şüphelisi eski savcı ve hakim çifte hapis istemi

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ADANA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yargı mensuplarına yönelik soruşturması kapsamında, eski savcı ve eski hakim eşi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilip tutuklanan eski İskenderun cumhuriyet savcısı İ.O. (39) ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan hakim eşi E.S.O. (36) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Çift için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Şüphelilerin ByLock programını aktif olarak kullandıklarının tespit edildiği aktarılan iddianamede, sanıklarla ilgili verilen ifadeler de yer aldı.

Başka bir soruşturmanın şüphelisi olan C.U, üniversite döneminde kaldığı cemaat evlerinden sanık eski savcı İ.O'yu tanıdığını belirtti.

"Hukuk bölgesi" olarak adlandırılan yerde cemaat mensubu öğrencilerle ilgilenen ilk "abinin" M.K. olduğunu anlatan C.U, "M.K. okuldan mezun olduktan sonra onun yerine İ.O. geldi. Zira ben derslerim kötüye gidince son iki yılda cemaat evinden ayrılıp bir arkadaşımla ayrı bir ev tutmuştum, fakülteyi de altı yılda bitirdim." dedi.

M.Ö. de eski savcı ve eşini cemaat evinde gördüğünü anlattı.

Eski savcı İ.O. ve eşi E.S.O. ise savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.