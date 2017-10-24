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Erzurum'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

24 Ekim 2017 Salı, 10:26

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Pasinler ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Ağrı-Erzurum E-80 karayolunda seyreden Ahmet Uçar'ın kullandığı 04 D 3192 hafif ticari araç, Pasinler ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı.

Araçta bulunan Hatun Uçar (76) kaza yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile araçta bulunan Naime Uçar yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bölge Eğitim ve Araştırma ile Atatürk Üniversitesi Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


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