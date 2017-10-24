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Antalya'da göçük: 2 ölü

24 Ekim 2017 Salı, 10:34

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Elmalı ilçesinde bahçedeki su kuyusu kazısında meydana gelen göçükte 2 kişi hayatını kaybetti.

Bayralar Mahallesi'ndeki Yusuf Yener'e ait evin bahçesinde su kuyusu kazılması sırasında Şaban Şener (48) ve Eşref Nalbant (61) toprak yığınının altında kaldı.

Şener ve Nalbant'ı kurtarmak için olay yerine itfaiye ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.

Yaklaşık üç saatlik çalışmanın ardından ulaşılan Şener ve Nalbant'ın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp morguna götürüldü.

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