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Şırnak'ta 67 kilogram eroin ele geçirildi

24 Ekim 2017 Salı, 10:44
Şırnak'ta 67 kilogram eroin ele geçirildi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta 67 kilogram eroin ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21 Ekim'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, Uludere ilçesi giriş noktasında 2006 model çekici durduruldu.

Aracın dorsesinde yapılan aramada narkotik köpeği "Asena"nın tepki vermesi üzerine, zula diye tabir edilen bölümde 67 kilogram eroin bulundu.

Araç şoförü ve yolcu koltuğunda oturan 2 kişi gözaltına alınırken, bu kişiler üzerinde bulunan 6 bin 500 dolar ve bin 395 liraya el konuldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.


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