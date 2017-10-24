Van'da uyuşturucu operasyonu

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VAN (AA) - Tuşba ilçesinde İstanbul'a gidecek bir yolcunun üzerinde ve valizinde bir kilo 47 gram toz esrar ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, yurt dışından getirilen uyuşturucunun Van üzerinden batı illerine götürüleceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Tuşba ilçesindeki şehirlerarası otobüs terminalinde seyahat edecek yolcular üzerinde ve valizlerinde arama yaptı.

Aramada, Van'dan İstanbul'a seyahat edecek D.B’nin üzerinde ve valizinde bir kilo 47 gram toz esrar bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

