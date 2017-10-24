Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı

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ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceyle Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

Havanın az bulutlu ve açık geçmesi tahmin edilen bölgede, rüzgar güney ve güneybatılı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 6, Iğdır'da 3, Erzurum'da 2, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 2, Ardahan'da 3 ve Kars'ta 4 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı da Iğdır ve Erzincan'da 23, Ağrı'da 20, Kars'ta 18, Erzurum'da 17 ve Ardahan'da 16 derece olacak.