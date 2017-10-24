Kayseri'deki terör saldırısı davası başladı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de geçen yıl çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili 15'i tutuklu, 3'ü firari toplam 21 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma, adliye binasında yoğun katılımlı başka bir duruşma olması nedeniyle, henüz açılışı yapılmayan Bölge İdare Mahkemesi binasındaki salona alındı.

Duruşmada, tutuklu sanıklar Ekrem Uğur, Mehmet Yolcu, Mehmet Oluk, Ümit Kepir, Hüseyin Polat, Mehmet Ayaz, Barış Kaya, Murat Talan, Serkan Ay, Hamit Eroğlu, Fahri Demirbaş, Hasan Ekici ve İsmail Hakkı Yıldırımçakar ile avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanıklardan Abdullah Akbıyık, Silivri'deki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistesi (SEGBİS) kanalıyla duruşmaya müdahil oldu, Kırşehir Cezaevinde tutuklu bulunan Kenan Çiçek ise duruşmaya katılmadı.

Tutuksuz sanıklardan Hürriyet Yıldırımçakar Van'dan, Vesfiye Tekiner Diyarbakır'dan ve Elzem Şırnak Adana'dan duruşmaya katıldı.

Terör saldırısında şehit olan askerlerden bazılarının yakınları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma, sanıkların kimlik tespitiyle başladı.

Şehit askerlerin anısına, saldırının yaşandığı otobüs durağında 40 günlük saygı nöbet tutan emekli Fevzi Kurtoğlu da elinde şehit askerlerin fotoğraflarının bulunduğu pankart ve Türk bayrağıyla duruşmanın yapıldığı bina önünde bekledi.

Tutuklu sanıklar Çiçek, Akbıyık, Oluk, Uğur, Yolcu, Kepir, Polat, Ayaz, Kaya, Talan, Ay, Eroğlu, Demirbaş, Ekici ve Yıldırımçakar, firari sanıklar İshak Özçaktu, Sait Karabulut ve Ferhat Tekiner ile tutuksuz sanıklar Elzem Şırnak, Hürriyet Yıldırımçakar ve Vesfiye Tekiner hakkında, şehit olan askerler nedeniyle 15'er kez ağırlaştırılmış müebbet, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak suçundan birer kez müebbet, 54 kişinin yaralanması, terör örgütü yöneticisi veya üyesi olmak ile patlayıcı bulundurmak suçlamalarından da 32 yıl 6'şar ay hapis cezası talep ediliyor.

Sanıklardan Kenan Çiçek'in saldırıyı planladığı, halk otobüsünün şoförü Hamit Eroğlu'nun saldırıdan haberdar olduğu ve saldırıya zemin hazırladığı değerlendiriliyor.

Kayseri'de 17 Aralık 2016'da 1. Komando Tugay Komutanlığından çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik bombalı saldırıda 15 asker şehit olmuş, 54 asker yaralanmıştı.





