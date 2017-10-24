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Konya'da silahlı kavga: 1 yaralı

24 Ekim 2017 Salı, 11:17
Konya'da silahlı kavga: 1 yaralı

KONYA (AA) - Konya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'ndeki pazaryerinde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine av tüfeği ve tabancalarla ateş açtı.

Olayda Burak Bardakçı (24) bacağından yaralandı. Ambulansla yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 28 adet boş kovan bulundu.

Şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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