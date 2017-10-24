Muğla merkezli uyuşturucu operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla merkezli 14 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında Fethiye ve Marmaris ilçelerinde gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince turistik bölgelerdeki uyuşturucu satıcılarına yönelik Muğla merkezli eş zamanlı operasyonlarda, Fethiye ve Marmaris ilçelerinde gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheller adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Muğla merkezli 14 ilde 21 Ekim'de 264 polis ve 8 dedektör köpeğinin katıldığı Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde şehit düşen polis "Nedip Cengiz Eker"in adı verilen operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 14'ü tutuklanmıştı.