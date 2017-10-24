Ardahan merkezli PKK/KCK operasyonu

ARDAHAN (AA) - Ardahan merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğü Terörlü Mücadele Şubesi ekiplerince, PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasıyla bağlantıları olduğu belirlenen kişilere yönelik Ardahan merkezli İstanbul ve Hakkari'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Ardahan Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.