Güneş enerjisiyle köyün içme suyu sorunu çözüldü

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyünde yaşanan içme suyu sorunu, Van Gölü kıyısına kurulan güneş panellerinden elde edilen elektrik enerjisiyle çözüme kavuşturuldu.

Yıllardır elektrikli pompalarla su ihtiyacının giderildiği köyde enerji maliyetlerinin yüksek olmasından yakınan köylüler, bölgeye güneş panellerinin kurulması için Tatvan Kaymakamlığına başvurdu.

Kaymakamlık, İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birliğince yürütülen çalışmalar sonucu, 265 bin lira harcanarak Van Gölü kıyısına kurulan güneş panellerinden üretilen elektrik enerjisiyle köye içme su verilmeye başlandı.

- "Günlük 200 kilowatlık enerji üretiliyor"

Güneş panellerini inceleyen Vali İsmail Ustaoğlu, bölgedeki 8 köyde elektrik üretilmesi için güneş panelleri kuracaklarını söyledi.

İçme suyu için harcanan enerji maliyetinin yüksek olduğu anlatan Ustaoğlu, şunları belirtti:

"Sarıkum köyünde yıllardır içme suyu problemi yaşanıyordu ancak yaptığımız terfi sistemiyle köyün içme suyu ihtiyacını karşıladık. Kurulan bu tesis 4 yılda maliyetini amorti edecek. Aylık ortalama 5 bin lira enerji sarfediliyordu. Buradaki 2 depoya terfi sistemiyle suyun basılmasının enerji maliyeti yüksekti. Güneş paneli sistemi köyümüzün yüksek enerji ihtiyacını karşılayacak. Günlük ortalama 200 kilowatlık enerji üretiliyor. Bu, ilimiz açısından da örnek bir uygulama oldu. Enerji konusunda sıkıntı çeken köylerimize de bunu uygulayacağız."

Ustaoğlu, Van Gölü havzasının güneş alma noktasında Türkiye'de ilk 3'e girdiğini, bu nedenle enerji sektöründe yapılacak bu tip çalışmaların ülkenin ve ilin ekonomisine katkı sağlayacağını kaydetti.

- "Tarımsal sulamada da enerji maliyetini düşüreceğiz"

"Bu tesisi yapmasaydık köylüler yıllık yaklaşık 70 bin lira ödemek zorunda kalacaktı ancak bu tesisle para da köylünün cebinde kalacak" ifadesini kullanan Ustaoğlu, içme suyu konusundaki enerji maliyetini düşürmeye öncelik verdiklerini dile getirdi.

Ustaoğlu, "Van Gölü havzasında çok mümbit araziler mevcut. Bunlar da potansiyeli yüksek araziler. Bu bölgedeki çiftçilerimizin en büyük sıkıntılarından biri de arazi sulamalarındaki enerji maliyetlerinin yüksek olmasıdır. Bu örnek uygulamayla gerek içme suyu gerekse tarımsal sulamada enerji maliyetini düşüreceğiz." diye konuştu.