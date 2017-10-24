Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

24 Ekim 2017 Salı, 11:35

MALATYA (AA) - Malatya merkezli iki ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 6 eski emniyet mensubu gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün "emniyet" yapılanması içerisinde yer aldıkları iddiasıyla Malatya ve Konya'da daha önce meslekten ihraç edilen 9 eski emniyet mensubu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyonlarda aralarında daha önce meslekten ihraç edilen 3 eski emniyet müdürünün de bulunduğu 6 eski polis gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale de el konuldu.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Firari 3 zanlının ise arandığı öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER
Evkur Yeni Malatyaspor kupada tur peşinde
YEREL

EVKUR YENİ MALATYASPOR KUPADA TUR PEŞİNDE
İşçileri taşıyan kamyonet kaza yaptı: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL

İŞÇİLERİ TAŞIYAN KAMYONET KAZA YAPTI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI
Hafriyat kamyonun çarptığı kadın öldü
YEREL

HAFRİYAT KAMYONUN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ
Malatya'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

MALATYA'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI