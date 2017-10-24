Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

MALATYA (AA) - Malatya merkezli iki ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 6 eski emniyet mensubu gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün "emniyet" yapılanması içerisinde yer aldıkları iddiasıyla Malatya ve Konya'da daha önce meslekten ihraç edilen 9 eski emniyet mensubu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyonlarda aralarında daha önce meslekten ihraç edilen 3 eski emniyet müdürünün de bulunduğu 6 eski polis gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale de el konuldu.
Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
Firari 3 zanlının ise arandığı öğrenildi.