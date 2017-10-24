Tokat merkezli FETÖ/PDY operasyonu

TOKAT (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 18'i adliye sevk edildi.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14'ü muvazzaf asker, 5'i sivil olmak üzere 19 şüpheliden 18'inin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltındaki bir şüphelinin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik Tokat merkezli 14 ilde yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 Ekim'de 14'ü muvazzaf asker, 5'i sivil olmak üzere 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.