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Baykuş yavruları avlanma eğitiminin ardından doğaya salındı

24 Ekim 2017 Salı, 11:41

SAMSUN (AA) - Samsun'un Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde annelerinin terk ettiği iki alaca baykuş yavrusu, avlanma eğitimlerinin ardından doğaya salındı.

Kızılırmak Deltası'nda 5 ay önce vatandaşların bulduğu alaca baykuş yavruları, Büyükşehir Belediyesinin veteriner kliniğine teslim edildi. Klinikte görevli veteriner Paria Tabatabaei, yavruların bakımını yaptı.

Tabatabaei, AA muhabirine, alaca baykuş yavrularının bir aylıkken kendilerine getirildiğini söyledi.

Bir süre baykuş yavrularını elle beslemek zorunda kaldıklarını anlatan Tabatabaei, insanlara alışmamaları için ise son 4 ay kesinlikle yavrulara temas etmediklerini kaydetti.

Son 2 aydır da yavrulara avlanma eğitimi verdiklerini dile getiren Tabatabaei, "Yavru yaban hayvanlarının doğaya dönüş aşamaları çok sıkıntılı, bunun için avlanma eğitimi vermek gerekiyor. 5 ay bizimle birlikteydiler. Baykuşlara, genelde fareyle beslendikleri için fareyle eğitim verdik. Oyuncak farenin içine et koyduk." dedi.

Tabatabaei, daha sonra baykuş yavrularını doğaya saldı.

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