Aydın'da sağanak

AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ve Kuşadası ilçelerinde aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Kuşadası ilçesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, trafikte aksamalara neden oldu. İlçenin ana güzergahlarında bazı araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı.
Efeler ilçesinde eski otogar bölgesinde su birikintilerinden dolayı trafik durma noktasına geldi. Belediye ekipleri su tahliyesine başladı.
Adnan Menderes Üniversitesi istikametindeki varyantda da otobüsün geçişi sırasında yol çöktü. Aracın sağ arka tekerleği çukura gömüldü, yolcular ise başka bir otobüse aktarıldı.
Otobüs şoförü, "Ne olduğunu anlamadım, yol çöktü. Neyse ki çok önemli bir durum yaşanmadı." dedi.