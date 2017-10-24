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KONYA (AA) - BASİR GÜLÜM - Süper Lig'de 10. haftaya 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetle giren Atiker Konyaspor'un kulüp başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Ahmet Baydar, "Konyaspor'da endişe edecek bir durum yok. İnşallah, ilerleyen haftalarda kaybettiğimiz puanları kazanacağımız maçlarla telafi edeceğiz ve Konyaspor'u hak ettiği yere taşıyacağız." dedi.

Yeşil-beyazlı ekipte Aykut Kocaman ile yolların ayrılmasının ardından 3 yıllık sözleşmeyle takımın başına getirilen Mustafa Reşit Akçay, Beşiktaş ile çıktığı Süper Kupa maçında galip gelerek taraftarlara büyük sevinç yaşattı.

Ancak kupada yaşanan olaylar nedeniyle Süper Lig'e 5 maç seyircisiz oynama cezası ile başlayan Atiker Konyaspor, ligin ilk haftasına deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenildi.

İkinci haftada sahasında Gençlerbirliği'ne karşı alınan 3-0'lık galibiyetle umutlanan Atiker Konyaspor, 3, 4 ve 5. haftada rakiplerine yenilmekten kurtulamadı. Üç haftalık mağlubiyetin ardından 6. haftada Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-0 mağlup eden yeşil-beyazlılar, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Sahasında Galatasaray'a 2-0, deplasmanda Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Konya ekibi, 9 haftada aldığı 7 puan ile ligde 17. sırada yer alarak taraftarlarını üzdü.

Atiker Konyaspor, Kayserispor yenilgisinin ardından Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı.





- Akçay dönemi





Atiker Konyaspor, Mustafa Reşit Akçay döneminde yaptığı 13 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 8 yenilgi aldı.

Akçay döneminde Süper Kupa'yı kazanarak, lige başlayan Konya ekibi, ligde 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi elde etti. Atiker Konyaspor, Avrupa kupalarında 3 maçta 1 galibiyet alırken, 2 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı.





- Ligin en az gol atan takımı

Yeşil-beyazlılar, 9 maçta 9 golle ligin en az gol atan takımı oldu.

Atiker Konyaspor'da bu sezon Musa Araz, Nejc Skubic, Ömer Ali Şahiner ve Patrick Friday Eze, 2'şer kez topu filelerle buluştururken, Moryke Fofana ise tek gol kaydetti.





- Baydar: "Kulüp olarak bazı şansızlıklar yaşıyoruz"





Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige büyük heyecanla başladıklarını, ancak iki büyük başarının ardından Konyaspor'un yıpratılmaya çalışıldığını söyledi.

İyi bir takım kadrosuna sahip olduklarını ifade eden Baydar, "Kulüp olarak bazı şansızlıklar yaşıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bunları aşacağımızı düşünüyorum. Lig henüz bitmiş değil. Ancak geride kalan süreç içinde fikstürün yanı sıra seyircisiz maç oynama cezası ve benzeri sıkıntılar moral motivasyonumuzu ve ortaya koyduğumuz futbolu etkiledi." diye konuştu.





- "Ligi Konya’ya yakışır yerde bitireceğimize inanıyorum"







Baydar, dönem dönem her takımın ligde inişli çıkışlı performans sergileyebileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu, uzun süreli olmadığı takdirde endişe edecek bir durum değildir. Atiker Konyaspor’un takım kadrosuna ve oynadığı futbola baktığınızda bulunduğu yeri hak etmediğini söyleyebiliriz. Öncelikli amacımız takımımızın moral motivasyonunu yükselterek, futbolcular arasındaki bağları daha da kuvvetlendirmek olacak. Bugünden itibaren dünü unutup yarına bakacağız. Yeni bir sayfa açıp bundan sonra kulübümüz için neler yapabiliriz bunun peşinde koşturacağız. Konyaspor bu tür sıkıntıları daha önce de yaşamış ama küllerinden doğmuş bir camiadır. Bu sıkıntıları en kısa zamanda ve en az hasarla atlatabilecek güçteyiz. Futbolcularımız ve gelecek hocamızla her zamankinden daha çok çalışarak ligi Konya’ya yakışır bir yerde bitireceğimize inanıyorum.”

Yönetim olarak her zaman takımlarına güvendiklerini vurgulayan Baydar, "Konyaspor'da endişe edecek bir durum yok. İnşallah, ilerleyen haftalarda kaybettiğimiz puanları, kazanacağımız maçlarla telafi edeceğiz ve Konyaspor'u hak ettiği yere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.