Trabzonspor, kupada Çorum Belediyespor'a konuk olacak

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TRABZON (AA) - Süper Lig'de sıkıntılı günler yaşayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın deplasmanda TFF 3. Lig ekibi Çorum Belediyespor ile karşılaşacak.

Bordo-mavililer, Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak turu geçmek istiyor.

Karadeniz ekibinde, sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ve Kucka forma giyemeyecek, Hubocan ile Abdülkadir Ömür'ün durumları da son değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak.

Trabzonspor'da kart cezalısı Yusuf Yazıcı ile Jose Sosa da Çorum Belediyespor karşısında yer alamayacak. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın, ligde fazla forma şansı bulamayan oyuncuların yer aldığı bir kadro ile sahaya çıkması bekleniyor.





- Geçen sezon karşılaşmışlardı





Trabzonspor ile Çorum Belediyespor geçen sezon da Çorum'da Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda karşı karşıya gelmişti.

Bordo-mavililer, 1-0 yenik durumda olduğu karşılaşmanın 85. dakikasında N'Doye'un attığı gol ile eşitliği sağlayarak maçı uzatmaya getirmiş ve 109. dakikada Okay Yokuşlu'nun golüyle sahadan 2-1 galip ayrılarak turu geçen taraf olmuştu.

Karadeniz ekibinin Çorum Belediyespor maçında Esteban, Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur Demirok, Durica, Mas, Hasan Batuhan Artarslan, Onazi, Bongonda, Bero, Castillo ve Rodallega 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.



