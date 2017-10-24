Genç Çiftçi Projesi'nde hibeler devam ediyor

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MERSİN (AA) - Mersin'de, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında gerçekleştirilen "Genç Çiftçi Projesi"nden hibe almaya hak kazanan çiftçilere, 510 büyükbaş hayvan dağıtıldı.

Vali Yardımcısı Haluk Nuri Ballı, merkez Toroslar ilçesinde düzenlenen dağıtım töreninde, her zaman turizm, liman ve sanayi yönüyle hatırlanan Mersin'in, aynı zamanda tarım potansiyeli yüksek bir kent olduğuna dikkati çekti.

Tarım ve hayvancılık konusunda son yıllarda büyük destekler verildiğini anımsatan Ballı, "Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan, Mersin'in tarım ve hayvancılık yönünden gereken öneme kavuşması için her türlü desteği vereceğini belirtti. Bizler de valimiz ile el birliğiyle destek veriyoruz. İnşallah kendi üreten ve kendi tüketen bir toplum haline dönüşüp, insanlarımızın yeniden döndükleri köylerinde cıvıl cıvıl yaşamalarını sağlamak amacıyla bu desteklere devletimiz devam edecek." dedi.

Ballı, desteklerin yıl boyunca devam edeceğini bildirerek, "Projenin, hayvan dağıtımı yaptığımız vatandaşlarımız için yeni bir başlangıç olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Arif Abalı ise ilk etapta hayvanların merkez Toroslar, Yenişehir ve Erdemli ilçelerinde dağıtılacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Genç Çiftçi Projesi'nin amacı tarımda sürdürebilirliği sağlarken, kentten kırsala göçü ve tarımda çeşitliliği artırmak. Bakanlığımız tarafından bitkisel, hayvansal üretim, tıbbi aromatik bitki üretimi, aynı zamanda yöresel ürün depolanması, işlenmesi kapsamında 30 milyon liralık hibe verilmektedir. Bu proje geçen yıl başlamıştı, 2020 yılına kadar da sürecek. Bu kapsamda ilerleyen günlerde de küçükbaş hayvan dağıtımımız olacak ve bitkisel üretim tesislerimizin açılışını yapacağız."

Konuşmaların ardından genç çiftçilere, aldıkları hibe karşılığında büyükbaş hayvanları dağıtıldı.

Büyük sevinç yaşayan çiftçilerden 21 yaşındaki Gülşen Dev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yakının önerisiyle projeye başvurduğunu ifade ederek, "Kazandığım için çok mutluyum, yetkililere teşekkür ediyorum. 30 bin liralık hibe karşışlığında 6 adet hayvan aldım. Bir yerimiz var, hayvanları oraya koyacağız ve üretim yapacağız." diye konuştu.

Ev hanımı Dev, eşinin işsiz olduğunu belirterek, destek sayesinde yeni bir işe başlayacaklarını anlattı.



