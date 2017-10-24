Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bin 500 tır fuara mermer taşıdı

24 Ekim 2017 Salı, 12:02

BURSA (AA) - Bursa'da yarın açılacak 3. Uluslararası Blok Mermer Fuarı için ülkenin dört bir tarafından gelen katılımcı firmaların ürünleri, bin 500 tırla taşındı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ve Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) iş birliğiyle düzenlenecek fuar, 25 Ekim'de kapılarını açacak.

AA muhabirinin, TÜYAP Bursa Fuarcılık'tan aldığı bilgiye göre, 12 milyon dolar değerinde 2 bine yakın ürünün sergileneceği fuara, ülkenin dört bir tarafından katılım olacak.

Bir hafta boyunca fuar alanına blok mermer taşıyan tır sayısı bin 500'e ulaşırken, kapalı alanda sergilenecek blok mermerlerin toplam ağırlığı 50 bin tonu buldu.

Üreticilerin hem yurt içi hem de yurt dışı pazarı için blok mermerlerini sergileyeceği fuara, Çin ve Hindistan gibi önemli pazarların da aralarında bulunduğu 40'tan fazla ülkeden gelecek yerli ve yabancı alıcılar Türk iş adamlarıyla masaya oturacak.

Bu yıl 15 ülkeden 215 firmanın katıldığı fuarda, geçen yıl olduğu gibi hem satışların hem de iş bağlantılarının yoğun olması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER
Bursa Ticaret Borsası
YEREL

BURSA TİCARET BORSASI
TOFAŞ, Dolomiti Energia maçına hazır
YEREL

TOFAŞ, DOLOMİTİ ENERGİA MAÇINA HAZIR
Bursa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
YEREL

BURSA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ
Bursa 3. Uluslararası Blok Mermer Fuarı
YEREL

BURSA 3. ULUSLARARASI BLOK MERMER FUARI

3. Balkan Gençler Güreş Şampiyonası
YEREL

3. BALKAN GENÇLER GÜREŞ ŞAMPİYONASI
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe istifa etti
YEREL

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ALTEPE İSTİFA ETTİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe istifa etti
YEREL

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ALTEPE İSTİFA ETTİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
YEREL

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI RECEP ALTEPE, GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI.

Bursa Ticaret Borsası
YEREL

BURSA TİCARET BORSASI