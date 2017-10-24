Bin 500 tır fuara mermer taşıdı

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BURSA (AA) - Bursa'da yarın açılacak 3. Uluslararası Blok Mermer Fuarı için ülkenin dört bir tarafından gelen katılımcı firmaların ürünleri, bin 500 tırla taşındı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ve Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) iş birliğiyle düzenlenecek fuar, 25 Ekim'de kapılarını açacak.

AA muhabirinin, TÜYAP Bursa Fuarcılık'tan aldığı bilgiye göre, 12 milyon dolar değerinde 2 bine yakın ürünün sergileneceği fuara, ülkenin dört bir tarafından katılım olacak.

Bir hafta boyunca fuar alanına blok mermer taşıyan tır sayısı bin 500'e ulaşırken, kapalı alanda sergilenecek blok mermerlerin toplam ağırlığı 50 bin tonu buldu.

Üreticilerin hem yurt içi hem de yurt dışı pazarı için blok mermerlerini sergileyeceği fuara, Çin ve Hindistan gibi önemli pazarların da aralarında bulunduğu 40'tan fazla ülkeden gelecek yerli ve yabancı alıcılar Türk iş adamlarıyla masaya oturacak.

Bu yıl 15 ülkeden 215 firmanın katıldığı fuarda, geçen yıl olduğu gibi hem satışların hem de iş bağlantılarının yoğun olması bekleniyor.