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Boluspor'da teknik direktör arayışı sürüyor

24 Ekim 2017 Salı, 12:04

BOLU (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkçı, görüştükleri teknik direktörler olduğunu belirterek, "Birkaç gün sonra yeni teknik direktörümüzle anlaşarak, 30 Ekim Pazartesi günü deplasmanda oynayacağımız Çaykur Rizespor maçına yetiştirmeyi düşünüyoruz." dedi.

Kent merkezindeki bir otelde basın mensuplarına açıklama yapan Çarıkçı, geçen yıl sezon başında iki yıllık sözleşme imzaladıkları teknik direktör Fuat Çapa ile karşılıklı görüşmeler sonucunda yollarını ayırdıklarını belirtti.

Geçen sezon kadrolarının çok dar olduğunu anlatan Çarıkçı, "Bu sezon o kadroyu koruyarak ilave alınan futbolcularla beraber büyük bir umutla sezona başladık. Ancak maalesef bugüne kadar almış olduğumuz sonuçlar, oynanan futbol, sergilenen mücadele, hırs, takımdaki birlik ve beraberlikten doğan sıkıntıdan dolayı hocamızla karşılıklı anlaşarak, görevine son verdik. İyi bir şekilde ayrıldık." şeklinde konuştu.

Çarıkçı, Çapa ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktör arayışlarına başladıklarını vurgulayarak, "Birkaç gün sonra yeni teknik direktörümüzle anlaşarak, 30 Ekim Pazartesi günü deplasmanda oynayacağımız Çaykur Rizespor maçına yetiştirmeyi düşünüyoruz. Bu maçta yeni hocamız olsun istiyoruz. Bunun içinde görüştüğümüz teknik direktörler var." ifadelerini kullandı.

Takımın bir havaya ihtiyacı olduğunu aktaran Çarıkçı, "Onun için de biz teknik heyeti değiştiriyoruz. Bu saatten sonra yeni teknik heyet, bu takımda o birlik ve beraberliği sağlayarak, mücadele hırsı ve istek verir. Zaten bunun için hocalar değişiyor. Takımı toparlayacağız." diye konuştu.


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