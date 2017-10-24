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FETÖ'den aranan zanlılar Yunan adasına kaçmaya çalışırken yakalandı

24 Ekim 2017 Salı, 12:11

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan 6 zanlıyı, Yunanistan'ın İstanköy Adası'na (Kos) kaçırmaya çalıştıkları sırada yakalanan Ukrayna uyruklu 2 organizatör tutuklandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Ukrayna uyruklu zanlılardan Oleksi Kozyrıattskı ve Slava Delık, adliyeye sevk edildi. Zanlılar, Bodrum Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla aranan 6 zanlı, 23 Ekim'de Yunanistan'ın İstanköy Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanmış, zanlıları yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalışan Ukrayna uyruklu 2 organizatör de gözaltına alınmıştı.

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