FETÖ'den aranan zanlılar Yunan adasına kaçmaya çalışırken yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan 6 zanlıyı, Yunanistan'ın İstanköy Adası'na (Kos) kaçırmaya çalıştıkları sırada yakalanan Ukrayna uyruklu 2 organizatör tutuklandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Ukrayna uyruklu zanlılardan Oleksi Kozyrıattskı ve Slava Delık, adliyeye sevk edildi. Zanlılar, Bodrum Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla aranan 6 zanlı, 23 Ekim'de Yunanistan'ın İstanköy Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanmış, zanlıları yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalışan Ukrayna uyruklu 2 organizatör de gözaltına alınmıştı.