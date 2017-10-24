Ahlat'ta 20 bin ton sertifikalı patates tohumu üretildi

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde bu yıl 3 bin 500 dekarlık alanda 20 bin tonun üzerinde sertifikalı patates tohumu üretildiği bildirildi.

Vali İsmail Ustaoğlu, Ahlat ilçesinde 3 bin dekarlık arazide kurulan ve içerisinde ambalaj, paketleme ve sertifikalı tohum patates koruma ünitesinin yer aldığı tesisin açılışını gerçekleştirdi.

Bu yıl ilçede 165 bin ton patates üretildiğini belirten Ustaoğlu, "Tesisimiz 3 bin metrekare kapalı alana sahip. Proje bedeli bir milyon 800 bin lira olan tesise 900 bin lira hibe verildi. Üreticimiz malını depolayacak ve fiyattaki oynamalardan daha az etkilenecek." dedi.

Ustaoğlu, Ahlat'ın, her türlü meyve ve sebzenin yetiştiği verimli topraklara sahip olduğunu ifade etti.

Türkiye'de patates üretiminin yüzde 4'ünün Bitlis'te gerçekleştirildiğini anlatan Ustaoğlu, "Hem yeni açacağımız tesisler hem de teşviklerle böyle kıymetli ve mümbit arazilerimizi değerlendirerek çiftçilerimizin yüzünü güldürüreceğiz. Daha kalıcı ve gelir getirici tarımsal alanlar için teşviklerimizi devam edecektir." diye konuştu.

Patates sökümünün yapıldığı tarlaları inceleyerek burada çalışan çiftçilerle sohbet eden Vali Ustaoğlu, Ahlat'ın tarihi ve kültürel açıdan bir marka değerinin olduğunu, bunun yanında patates üretiminde de bir marka olma yolunda önemli adımlar attığını kaydetti.

Üreticilere moral vermek ve onların yanında olduğunu göstermek için ziyaret gerçekleştirdiğini vurgulayan Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"İlçemiz sadece patates üretiminin yapıldığı bir yer değil, aynı zamanda sertifikalı patates tohumunun da üretildiği bir yer. Özellikle tarımsal alanda birtakım hastalıklar oluyor. Meyve ve sebzelerin bu hastalıklara yakalanmaması için özellikle sertifikalı üretim önemli. Patates de bunların başında geliyor. Bu yıl ilçemizde 3 bin 500 dekarlık alanda 20 bin tonun üzerinde sertifikalı patates tohumu ürettik. Bunların her biri koruma altına alınmış, her türlü hastalıklardan arındırılmış ve üreticimizin çok rahat şekilde alarak üreteceği tohumlardır."

Açılış ve inceleme programına Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fatih Asak da katıldı.