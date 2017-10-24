Kütahya'da FETÖ/PDY operasyonu

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aynı aileden 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda örgüt üyesi olduğu iddia edilen emekli memur A.A. ile bilgisayar mühendisi oğlu H.A. ve öğretmen gelini A.B.A. gözaltına alındı.
Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.