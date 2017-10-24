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KIRKLARELİ (AA) - Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) tarafından özel sektörün devlet desteklerinden daha fazla yaralanması amacıyla düzenlenen "Trakya Devlet Destekleri Zirvesi" başladı.

TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Cazibe Merkezinde gerçekleştirilen zirvede yaptığı konuşmada, hükumetin 2017-2018 yılında özel sektöre yönelik birçok desteklerinin olduğunu söyledi.

Son yıllarda desteklerin artırıldığına dikkati çeken Şahin, bu nedenle kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile özel sektör temsilcilerini bir araya getirmek istediklerini anlattı.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerince desteklemeler hakkında özel sektör temsilcilerine 3 gün boyunca bilgiler verileceğini dile getiren Şahin, "Amacımız, özel sektör temsilcilerimizin hükumetin sunmuş olduğu desteklerden en iyi şekilde faydalanmasını sağlamaktır. Birçok desteğimiz var ama bazı özel sektör temsilcilerimiz bunlara ulaşamıyor, göremiyor, bilemiyor veya iş yoğunluğundan dolayı fak edemiyor. Biz de bu zirvede desteklemeleri birinci ağızdan anlatacağız. Böylelikle teşvik ve desteklemelerden daha fazla yararlanacak." diye konuştu.

Zirvenin Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de düzenleneceğini ifade eden Şahin, özel sektörün desteklemelerden yararlanarak daha fazla yatırım yapmasını istediklerini dile getirdi.

Özel sektörün desteklemelerden yeterince yaralanmadığını vurgulayan Şahin, "Türkiye'de baktığımız zaman Trakya'daki sektörler desteklemelerden iyi derecede yararlanıyor ancak istenilen düzeyde değil. Biz yüzde 70'lerde olan bu oranları yüzde 100'lere çıkarmayı hedefliyoruz.'' dedi.

- "Kırklareli'nin canlanmaya ihtiyacı var"

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi ise Kırklareli'nin birçok alanda çevre illere göre geri kalmış durumda olduğunu belirtti.

Devletin her zaman yatırımcının yanında olduğunu kaydeden Vali Çiftçi, özel sektörün de desteklemelerden yeterince faydalanarak, yatırımlarını artırması gerektiğinin altını çizdi.

Kırklareli'nin yatırım açısından sönük bir kent olduğunu ifade eden Çiftçi, ''Kırklareli'nin canlanmaya ihtiyacı var. Bu ili hep beraber canlandıralım. Herkes elini taşın altına koysun. Siz bizleri zorlayın ki bizler de çalışalım.'' şeklinde konuştu.

Zirve, 26 Ekim Perşembe günü sona erecek.











