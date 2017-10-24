Samsun Ticaret Borsası

SAMSUN (AA) - Samsun Ticaret Borsasında (STB), kabuklu fındığın kilogramı 9,5 ila 10 liradan satıldı.
STB'de işlem gören hububat ile diğer ürünlerin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|HUBUBAT
|Yemli arpa
|0,81
|0,81
|Çeltik
|1,00
|1,20
|Ekmeklik buğday
|0,88
|0,90
|Kırık buğday
|0,74
|0,74
|İthal buğday
|0,82
|0,83
|YAĞLI TOHUMLAR
|Yağlık ayçiçeği
|1,55
|1,67
|Susam (soyulmuş)
|5,43
|5,43
|ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
|Et (Karkas)
|30,21
|30,21
|Et (Kuzu)
|35,07
|35,07
|Tavuk (Piliç eti)
|6,85
|6,85
|KURU MEYVELER
|İç ceviz
|33,00
|33,00
|İç fındık 13-15 mm
|19,25
|19,25
|Kabuklu fındık
|9,50
| 10,00