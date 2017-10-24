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Samsun Ticaret Borsası

24 Ekim 2017 Salı, 12:25

SAMSUN (AA) - Samsun Ticaret Borsasında (STB), kabuklu fındığın kilogramı 9,5 ila 10 liradan satıldı.

STB'de işlem gören hububat ile diğer ürünlerin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:


ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT
Yemli arpa 0,81 0,81
Çeltik 1,00 1,20
Ekmeklik buğday 0,88 0,90
Kırık buğday 0,74 0,74
İthal buğday 0,82 0,83
YAĞLI TOHUMLAR
Yağlık ayçiçeği 1,55 1,67
Susam (soyulmuş) 5,43 5,43
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
Et (Karkas) 30,21 30,21
Et (Kuzu) 35,07 35,07
Tavuk (Piliç eti) 6,85 6,85
KURU MEYVELER
İç ceviz 33,00 33,00
İç fındık 13-15 mm 19,25 19,25
Kabuklu fındık 9,50 10,00


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