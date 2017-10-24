Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Arpa
|kg
|0,90
|0.93
|Buğday
|kg
|0,90
|1,25
|Mısır
|kg
|0,75
|0,77
|Kepek (buğday)
|kg
|0,60
|0,64
|Bulgur (çekilmiş)
|kg
|1,18
|1,48
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|kg
|2,00
|2,00
|Nohut (naturel)
|kg
|5,80
|6,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|kg
|60,00
|60,00
|Antep fıstığı (sıra iç)
|kg
|40,00
|45,00
|Ceviz içi
|kg
|35,00
|45,01
|Badem içi (tatlı)
|kg
|35,86
|37,33
|Sığır eti
|kg
|21,50
|22,75