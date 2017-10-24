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Gaziantep Ticaret Borsası

24 Ekim 2017 Salı, 12:41

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Arpa kg0,900.93
Buğday kg0,901,25
Mısır kg0,750,77
Kepek (buğday)kg0,600,64
Bulgur (çekilmiş)kg1,181,48
Kırmızı mercimek (kabuklu)kg2,002,00
Nohut (naturel)kg5,806,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)kg60,0060,00
Antep fıstığı (sıra iç)kg40,0045,00
Ceviz içi kg35,0045,01
Badem içi (tatlı) kg35,8637,33
Sığır eti kg21,5022,75

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