Samsun'daki FETÖ/PDY operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişiden 10'u adliye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 11 zanlıdan 10'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Bir şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.
Samsun'da, örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı öne sürülen zanlılar, 11 gün önce gözaltına alınmıştı.