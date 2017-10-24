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"Kira param" deyince, çaldığı 200 liranın yarısını bıraktı

24 Ekim 2017 Salı, 12:49
"Kira param" deyince, çaldığı 200 liranın yarısını bıraktı

ANTALYA (AA) - Antalya'da hırsızlık için girdiği evde 200 lirayı çalan kar maskeli şüpheli, kendisini gören ev sahibinin "Bu benim kira param. Lütfen alma." demesi üzerine paranın yarısını bırakıp kaçtı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Ladik Sokağı'nda oğluyla yaşayan 75 yaşındaki Gülizar Yıldız, evinin oturma odasından sesler geldiğini fark etti. Seslerin geldiği yere yönelen Yıldız, kar maskeli ve elinde bıçak bulunan bir kişinin sehpanın üzerindeki 200 lirayı aldığını gördü.

Yaşlı kadının "Bu benim kira param. Lütfen alma." diye seslendiği şüpheli, çaldığı paranın yarısını bırakıp evden koşarak ayrıldı.

Yıldız, durumdan oğlu Cengiz Yıldız'ı haberdar etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kar maskeli hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan Yıldız, "Hırsızı görünce çok korktum. 'Kira param.' deyince yarısını bırakıp kaçtı. Beni öldürecek diye çok korktum." dedi.

Cengiz Yıldız ise annesinin yaşlılık parasını çektikten sonra kirayı vermesi için sabah 200 lirayı sehpanın üzerine bıraktığını ifade etti. Hırsızın yaşlı annesini görünce acımış olabileceğini söyleyen Yıldız, "İnsafa da gelmiş olabilir. Paranın yarısını bırakıp gitmiş. Anneme bir şey olmadı ya tek tesellimiz o." diye konuştu.


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