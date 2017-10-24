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ORDU (AA) - Ordu'da, Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında hazırlanan "İstihdam İçin Beceri Engel Tanımıyor" projesiyle 20 engelli eğitim aldı.

İşsiz engellilerin istihdamı ve kamuoyunda engelli hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan eğitim programında kursiyerlere, ebru, gravür, filografi, Türk el sanatları, satış, iş organizasyonu, ürün ambalajlama, e-pazarlama, iş sağlığı ve güvenliği, hediyelik eşya, iş ve sosyal hayatta iletişim, girişimcilik ile çevre ve koruma konularında toplam bin 250 saat eğitim verildi.

Proje Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Mithat Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 150 bin avroluk projenin Ordu Üniversitesi, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası ile Ordu Özürlüler Derneği iş birliğiyle gerçekleştirildiğini söyledi.

Ordu Üniversitesi adına Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun proje yürütücüsü olarak çalışmaya katkı sağladığını belirten Akgün, projenin ay sonu itibarıyla sona ereceğini bildirdi.

Eğitim alan engellilerin kurs boyunca çok güzel eserler ortaya koyduğunu dile getiren Akgün, "Her tür engel grubundan kardeşimiz adeta ruhlarını ortaya koydu. Kursa katılan engelli dostlarımız kendilerine imkan verilmesi durumunda neleri ortaya çıkarabileceklerini bizlere gösterdi." dedi.

Akgün, "Daha önce engelli kardeşlerimiz sokağa çıkmak dahi istemiyordu. Ama bu proje sayesinde yaklaşık 8 aydır kendi imkanlarıyla kursa gelip gidiyorlar. Ayrıca ikili ilişkilerini daha çok geliştirdiler. Her şeyden önemlisi kardeşlerimiz burada kendilerini çok mutlu hissetti." diye konuştu.

Kurs sonunda 20 engelliye sertifikalarının yanı sıra girişimcilik belgesi verileceğini kaydeden Akgün, "Bu kursla engellilere adeta altın bilezik vermiş olacağız. İnşallah kurs sayesinde işsiz olan bu kardeşlerimiz, istihdama katkı sağlayacak ya da kendi iş yerlerini açabilecek. Bugün İŞKUR engellilere 50 bin lira hibe veriyor. İnşallah bu hibeyle bütün engellilerimiz hayallerini gerçekleştirebilecek. Hepsine yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Engelliler kurstan memnun

Kursa katılan engellilerden Medine Acar, 7 aydır katıldığı eğitimler sayesinde el becerilerini geliştirdiğini, bundan sonra da kendi imkanlarıyla bir şeyler başarabilmeyi istediğini anlattı.

Hakan Durukan ise proje sayesinde çok şey öğrendiğine işaret ederek, "Tüm engellilere tavsiyemdir. Gelsinler bu ve benzer kurslara katılım sağlasınlar. Biz geldik ve el becerilerimizi geliştirme imkanı bulduk." dedi.

Zehra Karaoğlan da kursun kendilerine çok şey kattığını vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.







