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ŞANLIURFA (AA) - Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzzetbegoviç, "Bugün dünyada İslamiyet'in bayrağını taşıyan ülke Türkiye'dir ve onun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu bayrağı rahmetli Aliya İzzetbegoviç nasıl dosdoğru asil bir şekilde taşıdıysa, şimdi de aynı şekilde siz taşıyorsunuz." dedi.

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Vefatının 14'üncü Yılında Aliya İzzetbegoviç'i Anma Programı"na katıldıktan sonra Şanlıurfa'ya gelen İzzetbegoviç, Vali Abdullah Erin'i makamında ziyaret etti.

Bakir İzzetbegoviç, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanının özel ve nadir kentlerinden biri olan "Peygamberler şehri" Şanlıurfa'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Hazreti İbrahim'in yaşadığı kutsal yerleri ziyaret etmek için kente geldiğini aktaran İzzetbegoviç, Bosna Hersek ve Türkiye arasında dost ve kardeşçe ilişkilerin bulunduğunu anlattı.

Bakir İzzetbegoviç, ülkesinin bir savaştan geçtiğini, inşallah bu zor günleri geride bıraktıklarını dile getirerek, kendilerine her zaman destek veren Türkiye'ye teşekkür etti.

Türkiye'nin dünyadaki önemini vurgulayan İzzetbegoviç, şunları kaydetti:

"Bugün dünyada İslamiyet'in bayrağını taşıyan ülke Türkiye'dir ve onun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu bayrağı rahmetli Aliya İzzetbegoviç nasıl dosdoğru asil bir şekilde taşıdıysa, şimdi de aynı şekilde siz taşıyorsunuz. İslamiyet'in dosdoğru bir şekilde dünyaya tanıtılması ve İslamiyet'in barışı anlatan bir din olduğunun gösterilmesi için mücadele ediyorsunuz. İşte bu mücadelenin bir boyutu da sizlerin buradaki muhacirlere gösterdiğiniz ilgi ve misafirperverliğinizdir. Maalesef dünyanın bir çok yerinde o muhacirler dikenli tellerle karşı karşıya kalıyorlar ancak siz burada onları kardeş gibi evlerinizde misafir ediyorsunuz. Bunun için sizleri tebrik ediyoruz ve biz sizlerle gurur duyuyoruz. Allah sizin yaptığınız bu iyiliğe mutlaka karşılık verecektir."

Vali Erin ise Aliya İzzetbegoviç'in dünyanın önemli liderlerinden birisi olduğunu hatırlatarak, oğlu Bakir İzzetbegoviç'i burada ağırlamaktan onur duyduklarını belirtti.

Görüşmenin ardından İzzetbegoviç ve Erin karşılıklı hediyeler verdi.

Bakir İzzetbegoviç, daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'yi de makamında ziyaret etti.