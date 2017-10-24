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MARDİN (AA) - Mardin'de 1 ay önce vatandaşlar tarafından bulunan ve ayaklarında kırıklar olan 2 eşek, Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde uygulanan tedaviden sonuç alınamayınca kara yolu ile İstanbul'a gönderildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alınan "Kadife" ve "İnci" ismi verilen eşeklerin ayaklarında kırıklar tespit edildi.

Yaklaşık 1 ay süren tedavinin sonuç vermemesi üzerine hayvanların İstanbul'da daha donanımlı bir merkezde tedavi edilmeleri için sosyal medyadan vatandaşlara çağrı yapıldı. Hayvanseverlerin seferber olmasıyla eşekler, hasta hayvan nakil aracıyla İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesine gönderildi. Yaklaşık 30 saat sürecek yolculuk sonrası İstanbul'a ulaşmaları beklenen Kadife ve İnci'nin, burada yapılacak tedavi ile tekrar yürüyeceği ümit ediliyor.

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu veteriner hekim İsmail Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların ihbarı üzerine eşeklerin merkeze getirildiğini, birinin ön, diğerinin de arka bacağında kırıklar bulunduğunu söyledi.

Yaklaşık 1 ay boyunca uyguladıkları tedavi sonuç vermeyince eşekleri İstanbul'a göndermek istediklerini ve bunu sosyal medya üzerinden duyurduklarını aktaran Taş, kendilerine ulaşan hayvansever Onur Oflaz ve arkadaşlarının, eşeklerin tedavilerinin daha donanımlı bir merkezde yapılmasını sağlama sözü verdiklerini belirtti.

- "İyileşmelerini umuyoruz"



Bunun üzerine harekete geçtiklerini anlatan Taş, şöyle konuştu:

"Eşeklerin nakillerini yapıyoruz. İhtiyaçlarını karşıladık. Normalde 16-18 saatlik bir yol. Biz bu yolculuğu yaklaşık 30 saat düşünüyoruz. Ara ara dinlendireceğiz. Tedavi sürecince eşekler ile aramızda güzel bir bağ oluştu. Onları çok sevdik. Birine Kadife birine de İnci ismini verdik. Özleyeceğiz onları, en yakın zamanda iyileşmelerini umuyoruz. İnşallah iyileşir ve sağlıklı bir şekilde tekrar yürürler."

Mardin Büyükşehir Belediyesinin son günlerde özelikle sokak hayvanlarına karşı etkili çalışmalar yaptığını kaydeden Taş, "Ultrason gibi son teknolojik cihazlar alındı. Eksik malzemeler getirildi. Birçok tedaviyi yapabiliyoruz ancak büyükbaş hayvanların ayakları çok hassas. Onun için ayaklarında sorun olan hayvanları naklediyoruz." diye konuştu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman ise sokak hayvanları konusunda hassas bir çalışma yöntemi benimsediklerini, bu nedenle merkezi sürekli geliştirdiklerini belirtti.

Yaman, "Büyükşehir Belediyesi iki eşeğin sağlığına kavuşması için seferber olmuştur. Arkadaşlarımızın fedakar çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Yakın zamanda Hayvan Hastanesini de açacağız." ifadelerini kullandı.



