Polislerden yanan ormanlık alana fidan dikimi

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KARS (AA) - Kars'ta yazın yanan ormanlık alana polisler tarafından 500 fidan dikildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yazın Paşaçayır Mahallesi'nde çıkan, polislerce Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile söndürülen orman yangında zarar gören alanın yeniden yeşillendirilmesi için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, alanda, yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Cumhuriyet Polis Fidanları Etkinliği" yapıldı.

Vali Rahmi Doğan, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç ve çeşitli kurumların yöneticilerinin de katıldığı etkinlikte, yanan alana polislerce 500 fidan dikildi.

Doğan ve beraberindekiler, Kars Orman İşletme Müdürlüğünden temin edilip dikilen fidanlara can suyu verdi.

Vali Doğan, buradaki konuşmasında, bölgenin yeşillendirilmesi amacıyla Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fidan dikimi yaptıklarını söyledi.

Kars'ta bu yıl 1 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerine işaret eden Doğan, şöyle konuştu:

"Baharda Çıldır Gölü'nün etrafına ağaçlandırma yaptık ve bu yıl boyu devam etti. Sonbaharda da benzer dikimler yapılabiliyor. Orman İşletme Müdürlüğümüz bu konuda çalışmalarını devam ettiriyor. Hedefimize ulaştık, 1 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Bugün de Emniyet Müdürlüğümüzün faaliyeti kapsamında 500 fidan diktik."

Bitirik ise halkın fidan dikimi konusunda duyarlılığının artırılmasını amaçladıklarını belirterek, "Bu etkinliği Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz düzenledi. Fidanlarımızı toprakla buluşturduk, ülkemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.