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GÜNCELLEME - İşçileri taşıyan kamyonet kaza yaptı: 2 ölü, 2 yaralı

24 Ekim 2017 Salı, 13:10

MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde karayolları işçilerini taşıyan kamyonetin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

D-300 karayolunun Karşıyaka Mahallesi çıkışında Abdurrahman Alıç (29) idaresindeki 34 RY 1373 plakalı karayolları işçilerini taşıyan kamyonet, yoldan çıkıp menfeze çarptı.

Kazada Veysi Öktelik (29) ve Hüsamattin Oyit (27) olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonette bulunan sürücü Alıç ile Sefer Ensari (36) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Beydağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.

Hayatını kaybeden Öktelik ve Oyit'in cenazeleri ise otopsi için Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İşçilerin Ankara'dan Van'a yol yapım işlerinde çalışmak üzere gittikleri öğrenildi.

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