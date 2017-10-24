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Rize'de beton mikseri uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

24 Ekim 2017 Salı, 13:16

RİZE (AA) - Rize'nin Çayeli ilçesinde, beton mikserinin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Öztürk yönetimindeki plakası öğrenilemeyen beton mikseri, ilçeye bağlı Musadağı köyünde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine giden 112 acil servis ekipleri Öztürk'e ilk müdahaleyi yaptı. Arazi şartları nedeniyle zorlanan sağlık ekipleri AFAD'dan yardım istedi.

Bölgeye giden 5 kişilik AFAD ekibi, 100 metrelik ipe bağladıkları sedye yardımıyla Hüseyin Öztürk'ü yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarttı.

Öztürk, ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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