Gelini izlerken vurulan küçük kızın ölümü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, komşularına getirilen gelini balkondan izlerken maganda kurşunuyla vurulan 12 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 12 yaşındaki Zeliha Gül'ün hayatını kaybettiği Hacıbayram Mahallesi'nde ruhsatlı silahı bulunan kişileri incelemeye aldı.
Yürütülen soruşturmada Gül'e isabet eden mermi çekirdeğinin, M.G'ye ait tabancayla eşleştiği tespit edildi.
Gözaltına alınan zanlı M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şanlıurfa'da düğün sonrası komşularına getirilen gelini görmek için balkona çıkan 12 yaşındaki Zeliha Gül, başından vurularak hayatını kaybetmişti.