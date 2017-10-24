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ANTALYA (AA) - 54. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde yönetmenliğini yaptığı "Redoutable" filmiyle yarışan Michel Hazanavicius, "Festival organizasyonu çok iyi. İyi bir festival olduğunu düşünüyorum." dedi.

Fransız yönetmen, yapımcı ve senarist Hazanavicius, bir otelde gazetecilerle bir araya geldi.

Filminin Cannes Film Festivali'nde aldığı eleştirilerle ilgili soru üzerine Hazanavicius, her zaman olduğu gibi çok farklı yerlerden değişik tepkiler aldığını dile getirdi.

Filmin komedi türünde olduğunu aktaran Hazanavicius, Cannes Film Festivali'ne bu tür filmlerin fazla gitmediğini söyledi.

Hazanavicius, filmiyle ilgili genelde iyi tepkiler almakla birlikte, bazılarının da eleştirel olduğuna değinerek, "Gösterimde insanları güldürdüm. Aslında daha kötü tepkilerin olmasını bekliyordum. Benim beklediğim kadar kötü tepki olmadı." diye konuştu.

Kariyer konusunda bir planı olmadığını, geleceğe yönelik bir hedef koymadığını anlatan Hazanavicius, şu değerlendirmede bulundu:

"İsteğim filmleri yapmaya çalışıyorum. Bu konuda da şanslıyım. Birtakım başarılı filmler çektikten sonra elimde kendi istediğim şeyleri yapmak için yeterince fon vardı. O yüzden birkaç başarılı komediden sonra kendi isteğimle sessiz film çektim. Onun dışında Çeçenistanlı bir çocukla ilgili bir film çektim. Piyasayı çok takip etmiyorum. Yapmak istediklerimi yapmaya çalışıyorum. Biraz başarılı olunca da onu yapabiliyorsunuz. Festival organizasyonu çok iyi. İyi bir festival olduğunu düşünüyorum."

Hazanavicius, dün geldiği Antalya'dan bugün ayrılmak zorunda olduğunu, gösteriminin güzel geçtiğini ve festivale katılanların çok sıcakkanlı olduğunu ifade etti.

Hazanavicius daha sonra Cam Piramit alanında vatandaşların sorularını yanıtladı.

- "Türkiye'yi seviyorum"



Festival kapsamında gösterilen 2001 yapımı "No Man's Land" filmininin Bosna Hersekli yönetmeni Danis Tanovic de düzenlediği basın toplantısında, Antalya Film Festivali'ne ilk defa katıldığını, 6-7 yıl önce bir filminin ödül kazandığını ancak ödülü almaya gelemediğini hatırlattı.

Türkiye'yi sevdiğini, daha önce Antalya, Bodrum ve Marmaris'i gezdiğini aktaran Tanovic, festivallerde eski arkadaşlarıyla yeniden görüşme fırsatı bulabildiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Festivalleri sevmemin yanı sıra biraz da sıkıcı buluyorum. Uzun süredir çok fazla festivale katılmıyorum. Çünkü hayatınızın tamamını festivallerde geçirebilirsiniz. O kadar çok festival var ki. Bu tür basın toplantılarında açıklama yapmayı açıkçası sevmiyorum. Ama festivallerin çok önemli bir yeri var. Şu anda Bosna'da gösterilen filmlerin yüze 99'u Amerikan filmleri. Gerçek sinemayı piyasada çok fazla göremiyoruz. Bunları ancak festivallerde görebiliyoruz."

Film yapımcılığını ticaret olarak görmediğini vurgulayan Tanovic, bunun bir sanat olduğunu aktararak, "Her zaman hayatla, sorunlarla ilgili filmler çekmek istedim. Hikaye anlatmayı her zaman sevdim." sözlerine yer verdi.