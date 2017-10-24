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Beyşehir Gölü'nde gün batımı

24 Ekim 2017 Salı, 13:20
Beyşehir Gölü'nde gün batımı

KONYA (AA) - Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir Gölü'nun kıyısında, güneşin batışı sırasında sürüler halinde kanat çırpan martılar kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Beyşehir Gölü Milli Parkı'nın sakini martılar, ilkbahar ve yazın yavrularını adalarda büyütüyor. Milli parkın son yıllarda simgesi haline gelen martılar, sonbaharda ilçe merkezindeki kıyılarda yeniden görülmeye başlandı.

Dünyaya gözlerini yeni açan yavrularıyla göl kıyısına gelen martılar, sahil boyunca gezinti yapan vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

Kıyılarda sürüler halinde uçan ve yiyecek arayışı içerisine giren martılar, atılan ekmek ve simit parçaları ile besleniyor.

Martıların, güneşin batarken gökyüzündeki kanat çırpışları, seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturuyor.

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