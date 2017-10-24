Kocaeli'deki FETÖ/PDY operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında komiser yardımcılarının da bulunduğu 18 polis adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 Ekim'de gözaltına alınan, daha önce meslekten ihraç edilen 18 polisin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
Ekipler, firari 2 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.