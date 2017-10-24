Terör örgütü şüphelisi anne ile kızı yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı, annesi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
İstihbaratı değerlendiren Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 2005 yılında Kandil bölgesine giderek silah ve bomba eğitimi aldığı iddia edilen Hicran D'nin (32) eklem rahatsızlığı nedeniyle Türkiye'ye dönerek tedavi gördüğünü belirledi.
Kayseri'deki tedavisinin ardından Ceyhan ilçesi Yarsuat Mahallesi'nde yaşamaya başladığı tespit edilen zanlı ve ona yardım ettiği ileri sürülen annesi S.D. gözaltına alındı.
İlçe emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan anne ile kızı, adliyeye sevk edildi.
Şüpheli Hicran D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, anne S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.