Ganos Dağı eteklerinde sonbahar

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bulunan Ganos Dağı'ndaki "Ganoslar Yolu" parkurunda, sonbaharın gelmesiyle renk cümbüşü yaşanmaya başlandı.

Fotosafari tutkunlarının, doğa severlerin özellikle hafta sonu vazgeçilmez rotalarından olan Ganoslar, sonbaharın gelişiyle farklı bir güzelliğe büründü.

Tekirdağ'da, kente adını veren "Tekir" dağının en yüksek kesimi olan Ganos Dağı'ndaki "Ganoslar Yolu" parkuru, göz kamaştırıcı manzaralara ev sahipliği yapıyor.

- "Tekirdağ'ın doğa, spor ve turizm alanlarını ön plana çıkarmayı hedeflediyoruz"

Tekirdağ Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Gökay İnal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'da her mevsim farklı doğa güzelliklerinin yaşandığını, kurum olarak bu güzellikleri ön plana çıkarma konusunda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Doğa Yürüyüş Parkurlarının Düzenlenmesi" projesi kapsamında hazırlanan "Ganoslar Yolu" parkurunda, sonbaharın gelmesiyle renk şöleni yaşandığını belirten İnal, "Tekirdağ'ın doğa, spor ve turizm alanlarını ön plana çıkarmayı hedeflediyoruz. Tekirdağ'da doğası gereği her mevsim farklı güzellikler mevcut. Trakya Kalkınma Ajansı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalar ile ilimizdeki doğa turizmini canlandırmak istiyoruz." diye konuştu.

İnal, fotosafari tutkunlarını Ganoslar'a beklediklerini dile getirerek, "Süleymanpaşa ile Şarköy ilçeleri arasında Ganos silsilesi içerisinde bulunan bölgeyi tabiat parkı olarak tescil ettik. Bu tabiat parkurları içerisinde çocuk oyunu alanları, günübirlik konaklama alanları oluşturduk. Ziyaretçiler gerek yürüyüş, gerek fotosafari, gerekse piknik yapmak için geldiklerinde bu bölgemizde bu imkanları rahatlıkla bulabilecek. Tekirdağ, sadece denizi ve yeşili ile değil sonbaharın sarısı, kırmızısı, kahverengisi ile de 4 mevsimin güzelliklerini ortaya koyan bir bölge." ifadelerini kullandı.