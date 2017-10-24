Tarihi Sinop Cezaevi 200 bin ziyaretçi ağırladı

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SİNOP (AA) - Sinop'ta, yaklaşık 13 bin metrekarelik alanı kaplayan ve 2000 senesinde müzeye çevrilen Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi'ni yılın geride kalan bölümünde 200 bin ziyaretçi gezdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Göz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi cezaevinin bölgenin en çok ziyaret edilen mekanlarından biri olduğunu söyledi.

Tatil veya iş nedeniyle kente gelenlerin tarihi cezaevini mutlaka gezdiğini vurgulayan Göz, "Resmi rakamlarımıza göre yılın geride kalan bölümünde tarihi cezaevini 200 bin kişi ziyaret etti." dedi.

Geçmişte film ve dizi çekimlerine de ev sahipliği yapan tarihi cezaevinin Avrupa Birliği hibe programı kapsamında restore edilmesi yönünde çalışmaları olduğunu anlatan Göz, "Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi kentimizin en önemli turizm değerleri arasında. Her yıl ziyaretçi sayısı artıyor. Bu önemli mekanın restore edilmesi için çalışmalar sürüyor. Sanıyorum 2018 içinde ihale yapılarak restorasyon çalışmaları başlayacak." diye konuştu.

Cezaevinin geçen yıl 180 bin civarında ziyaretçi ağırladığına işaret eden Göz, "Bu yıl sonunda rakamın 210 bin civarlarına çıkmasını bekliyoruz. Gelecek yıl ise daha da artacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.



