Güvercini kurtarırken akıma kapılan genç çoban ellerini kaybetti

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ERZURUM (AA) - Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, yüksek gerilim direğine kanadı takılan güvercini kurtarmak isterken akıma kapılan ve kaldırıldığı Erzurum'daki hastanede tedavi altına alınan genç çobanın her iki eli de kesildi.

Diyadin ilçesinin Günbuldu köyünde çobanlık yapan 16 yaşındaki Ramazan Taşdemir, yaklaşık 15 gün önce hayvanları otlatmak için gitiği yaylada, yüksek gerilim hattında akıma kapılınca bölgedeki Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. (Aras EDAŞ) görevlilerince kurtarılıp Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahale sonrası sevk edildiği Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Yanık Ünitesi'nde tedavi gören Taşdemir, ardından yoğun bakım servisine alındı. Uygulanan tedaviden sonuç alınamayınca genç çobanın yanan elleri operasyonla kesildi.

Tedavisi burada devam eden Ramazan Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Günbuldu köyünde hayvanlarını otlatırken elektrik tellerine takılan güvercini kurtarmaya çalıştığı sırada akıma kapıldığını söyledi.

Taşdemir, "Bir güvercinin kanadı elektrik tellerine kapılmıştı. Kuşu kurtarmak için direğe çıktım. Kuşu kurtarınca elektrik tellerine takıldım. Kuş uçtu gitti, indiğim esnada direğin tellerine takıldım. Patlama oldu. Sonrasını hatırlamıyorum." diye konuştu.

- "Kollar insanın her şeyi"

Dirseklerine kadar iki elinin kesildiğini ifade eden genç çoban, "Kollar insanın her şeyi. Sadece protez kol takılsın, hayatımı yaşamak istiyorum." dedi.

BEAH Yanık Ünitesi Klinik Sorumlusu Opr. Dr. Mehmet Öztürk de Taşdemir'in, yüksek gerilim hattına temas nedeniyle 3. derece elektrik yanığıyla birime getirildiğini ifade etti.

Hastaya her türlü tıbbı ve cerrahi müdahalenin yapıldığını anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Hastanın yanık sonrası kas ve tendomlarında hasar meydana gelmişti. Her türlü tıbbi ve cerrahi müdahaleye rağmen ortopedi, kalp ve damar cerrahisi ve plastik cerrahi klinikleriyle konsulte edildikten sonra geri dönüşü olmayan kas ve adale nekrozu meydana geldiğ için hastamızın dirseklerine kadar her iki elinin kesilmesine karar verilmiştir. Dün yapılan ameliyatla Taşdemir'in dirsek altından her iki el ve kolu kesilmiştir."

Öztürk, hastanın genel sağlık durumunda önemli bir problem olmadığını, takip ve tedavi sürecinin devam ettiğini belirterek, ilerleyen süreçte Taşdemir'e protez kol takılabileceğini aktardı.

- "Oğlum bir kuş için kollarından oldu"

Taşdemir'in babası Mehmet Taşdemir de oğlunun başına gelen talihsiz olaya çok üzüldüğünü söyledi.

Baba Taşdemir, oğlunun çobanlık yaptığını anımsatarak, "Oğlum bir kuş için kollarından oldu. Kuşu kurtarmış ama iki eli dirseklerine kadar kesildi. Devletimizden Allah razı olsun, bütün desteği veriyor. İnşallah protez kol takılır, hayatı düzelir." ifadesini kullandı.



