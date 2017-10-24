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ANTALYA (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye ve Rusya'nın 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşabilmesi için engelsiz ticaretin gerçekleştirilmesi ve vizesiz seyahat imkanının tekrar hayata geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

Büyükekşi, Uluslararası yayın kuruluşu Global Connection tarafından Antalya Belek Turizm Bölgesi'nde bir otelde düzenlenen, Türkiye-Rusya Medya Forumu'nun ikinci gününde, geçen temmuz ayında TİM olarak bir algı araştırması yaptıklarını, 26 ülkede Türkiye markaları algısını ölçtüklerini, Türkiye ürünlerine en çok güvenen ülkelerin başında Rusya'nın geldiğinin ortaya çıktığını söyledi.

TİM olarak her üç ayda bir de ihracat eğilim algı araştırması yaptıklarını aktaran Büyükekşi, "Bu araştırmalarda da önceleri Rusya hep birinci oluyordu, kriz döneminde dördüncülüğe düştü, son yaptığımız araştırmada tekrar Rusya birinci sıraya çıktı. Bu başarıda medyanın katkısı çok önemli." diye konuştu.

TİM olarak 67 bini aşkın dinamik ihracatçıyı temsil ettiklerini dile getiren Büyükekşi, ihracatçılar olarak her iki ülkenin kazanacağı adımlar atmak istediklerini kaydetti.

Kriz öncesi Rusya ile 7 milyar Türkiye'nin ihracatı olmak üzere yaklaşık 32 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaşıldığını anlatan Büyükekşi, "Bu rakam bugüne kadar en yüksek dış ticaret rakamı. Geçen sene hızlı bir toparlanma başladı. Bu yılın 9 ayında ihracat yüzde 53 arttı ve 1,8 milyar dolara ulaştı. Yıl sonunda yaklaşık 2,7 milyar dolara ulaşacağız ama 7 milyar doları düşündüğümüzde hala büyük fark var. Eski rakamları yakalayabilmek için çok çalışmamız gerekiyor." dedi.

İki ülke cumhurbaşkanlarının 100 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefi bulunduğunu anımsatan Büyükekşi, "Bunun için engelsiz ticareti gerçekleştirmemiz gerekiyor, vize konusunu tekrar gündeme almamız gerekiyor. İki ülke arasında vizesiz seyahat imkanını tekrar hayata geçirmemiz lazım." diye konuştu.

Büyükekşi, bu yıl Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında çok büyük artış olduğunu, ticaret üzerindeki engeller de kalktıkça Türkiye ile Rusya arasında her alanda iş birliğinin gelişeceğini dile getirdi.

Uzaya çıkan ilk insan Rus kozmonotun, "Dünya masmavi gözüküyor, gezegenimizin güzelliğini izliyorum, ne kadar da muhteşem, inanılmaz" dediğini belirten Büyükekşi, "Yaşadığımız dünya muhteşem güzelliklere sahip, bu güzellikleri keşfetmek için birbirimizi ön yargısız bir şekilde kabul etmemiz gerekiyor. O zaman birbirimizi çok daha iyi anlayabiliriz ve gelecek nesillere çok daha güzel bir dünya bırakabiliriz." ifadelerini kullandı.