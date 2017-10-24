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Hakkari'de polis öğrenci kaynaşması

24 Ekim 2017 Salı, 13:45
Hakkari'de polis öğrenci kaynaşması

HAKKARİ (AA) - Hakkari’de polisler, okullarda ziyaret ettikleri öğrencilerle çeşitli sosyal faaliyetler gerçekleştiriyor.

İl Emniyet Müdürlüğünce polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ziyaret ettikleri okullarda öğrencilerle bir araya gelerek sorunlarını dinliyor, sosyal faaliyetlerde bulunuyor ve çeşitli hediyeler dağıtıyor.

Biçer Mahallesi'ndeki Gazi Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden polisler, öğrencilere kitap dağıtarak okulun bahçesinde voleybol oynadı.

Öğrenciler, ilgilerinden dolayı polis memurlarına teşekkür etti.


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